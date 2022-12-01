Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağrı ile Patnos arası 1 saatten 35 dakikaya inecek

Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolunun 70 kilometrelik kesimi tamamlanarak hizmete sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış törenine Ankara'dan video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:



''Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada katedilebilecek.

Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken, 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır. Terör belasını başımıza musallat edenlerin gayesi, imkanlarımızı kullanmamızı engellemekti. Artık o günler geride kaldı.

''TARİHİ İPEK YOLU'NU YENİDEN İHYA ETMEKTE KARARLIYIZ''

Süren projeleri süratle tamamlayarak yeni projeleri hayata geçirerek tarihi İpek Yolu'nu yeniden ihya etmekte kararlıyız. Ülkemizin güven ve istikrar iklimine sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor.

''DOĞRU İSTİMAKETTE YÜRÜDÜĞÜMÜZÜN EN DOĞRU İŞARETİ''

2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları, doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir. Savaşlara, krizlere, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla yürümekle kalmıyor 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyoruz. Biz dünyanın neresine gidersek gidelim muhataplarımıza hep gelin birlikte kazanalım diyoruz. Gelin şehrimize yapacağımız yatırımlarla hem siz hem ülkemiz kazansın.''

YOLUN ÖZELLİKLERİ



Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu ile Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu'ya bağlanıyor. 335 metrelik Tutak Viyadüğü, 140 ve 150 metrelik iki köprü, 22 adet kavşak ile seyahat süresi 25 dakika azalıyor.