Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadrodan oluştuğunu söyledi.

Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi CHP de vardı.

"BİZ SANDIĞA KADAR DEĞİL SON NEFESE KADAR YOL ARKADAŞLIĞI YAPAN BİR KADROYUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"14 Ağustos 2001'den beri AK Parti adıyla siyaset tarihinde olan bir hareketiz. Öncesinde de davamız ve ideallerimiz için mücadele ettik, ter döktük, bedel ödedik. Vefayı, kardeşlik ve yoldaşlık hukukunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz asla ve asla geri plana itmeyeceğiz. Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz.

"BİZ BİR GÖNÜL HAREKETİYİZ"



Biz bir gönül hareketiyiz, kalbi millet ve memleket sevdasıyla çarpan adanmış bir kadroyuz. Gözünü ve yönünü ülkemize çevirmiş yüz milyonlarca mazlumun ve mağdurun da umuduyuz. Bizim yol arkadaşımız elitler değildir, Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır.

"HIRSI, ENANİYETİ, SENLİK BENLİK KAVGASINI YANIMIZA YAKLAŞTIRMAYACAĞIZ"

Nice ihaneti göğüsledik nice oyunu bozduk millete hizmet yolunda durmadık rehavete kapılmadık. Başkaları gibi sadece laf değil şiddet tehdit değil iş eser hizmet ürettik. Bizim için esas olan milletin rızasıdır. Hırsı, enaniyeti senlik benlik kavgasını yanımıza yaklaştırmayacağız. Aziz milletimize karşı hürmetsizlik asla etmeyeceğiz. AK Parti bölen değiş birleştiren kardeşliği yücelten bir partidir. Biz siyaseti kendimiz kendi geleceğimiz için değil millet için yapıyoruz. Siyaseti bir imaj çalışması olarak görmedik. Sahici samimi çalışmalarla gönüller kazanmanın peşinde koştuk. Milletimize asla ve asla sırtımızı dönmedik. Başkaları gibi laf değiş iş hizmet üreteceğiz.

"NEFRET DİLİNİN YERİ YOK"

Nifak siyasetinni bizim kitabımız yeri yoktur. Gerilimi nefret dilinin biri siyasi lugatımızda asla yeri yoktur. Şiddeti övmek sokakları yakıp yıkmak bizim makul görebileceğimiz siyaset tarzı değildir. Sokak ağzı ile konuşarak siyaset yapmayı uzatılan her mikrofon karşısında birilerini tehdit etmeyi reddediyoruz. Bunlar ancak müzminlerin siyaset tarzı olabilir. Bunlar Batı'dan medet uman acizlerin siyaset anlayışı olabilir. Biz böyle bir dile kendimizi hapsetmeyeceğiz.

MUHALEFETE TEPKİ



Siyasetin centilmence bir rekabet denkleminden çıkartılarak kavga cenderesine alınmasına eyvallah etmeyeceğiz. Milleti dinlemezseniz halkçı değil ya rantçı olursunuz ya da batçı olursunuz. Rantçıların da bantçıların da ne hallere düştüklerini hepimiz biliyoruz. Neredeyse her gün suç örgütünün yeni bir yolsuzluğu ortaya çıkıyor, İstanbul'un yağmalandığı ortaya dökülüyor.

"AHTAPOTUN KOLLARI DEŞİFRE OLUYOR"

İstanbul'un kaynaklarının nasıl yağmalandığı ortaya dökülüyor, İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri maaşa haraca rüşvete bağladığı kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor. Eski suç ortakları bavullarla taşınan paralardan bahsediyor.

"ÖZEL'İN SUÇ ÖRGÜTÜNÜN POSTA GÜVERCİNİ GİBİ HAREKET ETMESİ ÜZÜNCÜ VERİCİ"

CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüncü verici olduğu kadar düşündürücüdür. Siyasi rakibimiz bile olsa CHP'nin bir avuç menfaat perestin çıkarları adına böyle bir duruma düşürülmesini doğru bulmuyoruz. Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız, hırsızlık ayıbını sağ sola saldırarak temizleyemezsiniz. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız."