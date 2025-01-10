Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Aydın Kongresi'nde konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Aydın 8. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şu şekilde:
"Bugün iki önemli etkinliğimizi gerçekleştirmek için Aydın'a geldik. Öncelikle Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışının gerçekleştirdi.
Bu yol tüm Ege'ye çok önemli katkılarda bulunacak. 1 buçuk ile 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik.
Dün vefat uzun yollar birlikte yürüdüğümüz Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Bayrağı devreden kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."
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