Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Aydın Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Aydın 8. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Aydın Kongresi'nde konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şu şekilde: 

"Bugün iki önemli etkinliğimizi gerçekleştirmek için 'a geldik. Öncelikle Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışının gerçekleştirdi.

Bu yol tüm Ege'ye çok önemli katkılarda bulunacak. 1 buçuk ile 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik.

Dün vefat uzun yollar birlikte yürüdüğümüz Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Bayrağı devreden kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

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