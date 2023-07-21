Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında, yol ve dava arkadaşı Hayati Yazıcı'nın annesi için Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın tezkiye konuşmasını en güzel şekilde yaptığını söyledi.



Al-i İmran suresinin "Her nefis ölümü tadacaktır." şeklindeki ayetine değinen Erdoğan, "Fatma annemiz de 96 yaşına ulaştı. Böyle bir ömür ve bu ömür içerisinde hayırlı evlatlar az önce hocamın da ifade ettiği gibi yetiştirdi. Bu evlatlar onun en önemli zaten mirası ve bu evlatlar inanıyorum ki onun ebedi alemde de en önemli şahitleri olacaktır ve bizler de şahidiz. Bizler de Fatma annemiz için hayır dualarında bulunuyoruz, bulunacağız. Mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah Rabb'im bizleri cennetiyle cemaliyle birlikte müşerref kılsın." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, konuşmasının ardından tabuta omuz verdi.



Fatma Yazıcı'nın naaşı defnedilmek üzere Eyüp Mezarlığı'na götürüldü.

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