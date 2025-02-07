Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin sağlık durumu gayet iyi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde "2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz" mesajı verdi. MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Kendisiyle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu kendisinden dinledim" dedi. Muhalefete de eleştirilerini sıralayan Erdoğan, "Muhalefetin elle tutulur icraatı yok. Yönettikleri belediyelerde fetret dönemi yerini çöküş dönemine bırakıyor" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, hem CHP'yi hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi, "Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz" dedi.
6 Şubat'ın yıldönümündeki anma törenlerine değinen Erdoğan, deprem konutları üzerinden de ana muhalefet partisini eleştirdi. Erdoğan, "Hani bedava ev yapıyordunuz ne oldu, niye sözünüzün arkasında duramıyorsunuz? Bizi kötüleyeceğinize belediyeler eliyle yapsaydınız ya. Elinizi tutan mı oldu, engelleyen mi oldu?" diye konuştu.
Kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Kendisiyle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu kendisinden dinledim" dedi.
AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde il başkanı da değişti. Yeni başkan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
4 yıldır İstanbul İl Başkanlığı'nı yapan Osman Nuri Kabaktepe'yi parti ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Abdullah Özdemir'e başarılar niyaz ediyorum.
2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz.
Görevimiz ne olur olursa olsun, hepimiz kökü mazide, gözü atide olan kutlu bir davanın neferleriyiz. Genel başkan sıfatımdan ziyade bu hareketin neferi olma heyecanını her zaman kalbimde hissettim.
Kirli yapıları, karanlık planları nasıl yıktıysak, alçak saldırıları nasıl püskürttüysek daha fazlasını başaracağız.
"BİZİM İCRAATLERİMİZİN ULAŞTIĞI YERE, SENİN HAYALLERİN BİLE YETİŞEMEZ"
Gelirken bilboardlarda bir şeyler gördüm İstanbul'u konutlarla donatmışlar, bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar! Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem efendi, sen bunları delillendir ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatlerimizin ulaştığı yere senin hayallerin bile yetişemez Ekrem. Şimdi aynı azim ve kararlılıkla aynı hizmet aşkıyla çalışarak ülkemizi bölgesinde ve dünyada çok daha yüksek seviyelere götüreceğiz.
"BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU İYİ"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisiyle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu kendisinden dinledim.
İç cephemizi sağlamlaştırarak 85 milyonun hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz.
"YILBAŞINA KADAR 453 BİN KONUT VE İŞ YERİNİ TAMAMLAYACAĞIZ"
Değil üzerinden iki yıl, iki asır geçse bile 6 Şubat'taki felaketi unutmamız mümkün değil. Yılbaşına kadar 453 bin konut ve işyerini tamamlayacağız. Son 2 yılda depremin yol açtığı kayıp ve zararın telafisiyle afet risklerinin azaltılması için 2,6 trilyon liralık kaynak kullandık.
Biz depremle uğraşırken siyasi rant devşirmeye çalışanlar vardı. Vatandaşın umudunu kırmak için her şeyi denediler.
Muhalefetten biri çıkmış 'Hükümet bu enkazın altında kalır' demişti. 'Siz bu inşaatları bitiremezsiniz' dediler. Biz ise tökezlememizi bekleyenlerin heveslerini kursağında bıraktık. İki yıldır ortalıkta görünmeyen deprem turistlerine bir çift sözüm var. Asrın felaketinde asrın vizdansızlığını sergilediniz.
Hani bedava ev verecektiniz, bedava iş yerlerini, bedava konutları unuttunuz mu? Elinizi tutan mı oldu? Deprem bölgesinde sizi engelleyen olmadı. Belediyeleriniz aracılığıyla neden konut yapmadınız açıklayın.
"MUHALEFETİN ELLE TUTULUR İCRAATI YOK"
Muhalefetin elle tutulur icraatı yok. Şişirilmiş konser faturalarıyla belediyeleri yağmalayayı kar sanıyorlar. Radikal sol örgütlerin sloganlarıyla adliye önünde polise saldırmak rutinleri haline geldi.
Yönettikleri belediyelerde fetret dönemi yerini çöküş dönemine bırakıyor. Büyük şehirlerimiz sapır sapır dökülüyor. Artık İstanbul'da yanan otobüslerden geçilmiyor.
Ankara-İstanbul süper hızlı tören projesini gündeme aldık. Hatla, saatte 350 kilometre hızla seyahat süresi 80 dakikaya inecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Gündem
- Haber
- Son Dakika Haberleri