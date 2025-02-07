Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin sağlık durumu gayet iyi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, hem CHP'yi hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi, "Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz" dedi.

6 Şubat'ın yıldönümündeki anma törenlerine değinen Erdoğan, deprem konutları üzerinden de ana muhalefet partisini eleştirdi. Erdoğan, "Hani bedava ev yapıyordunuz ne oldu, niye sözünüzün arkasında duramıyorsunuz? Bizi kötüleyeceğinize belediyeler eliyle yapsaydınız ya. Elinizi tutan mı oldu, engelleyen mi oldu?" diye konuştu.



Kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Kendisiyle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu kendisinden dinledim" dedi.



AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde il başkanı da değişti. Yeni başkan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu.