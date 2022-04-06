Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle buluştu: Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Part, milletvekilleri ile toplantı sonrası açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

2020 ve 2021 Ramazan aylarını salgın münasebetiyle kısıtlamaların gölgesinde geçirmiştik. Bu ramazan ayında da maalesef Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı ekonomik insani trajedilerle girdik. İstihdam, üretim, ihracat gibi alanlarda gösterdiğimiz başarılarla küresel boyuttaki krizden ülkemizi ayırdık. Salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıraktık, yakında kalan izlerini de sileceğiz

Dünyanın çok iyi imtihan veremediği salgın, ülkemizin kapasitesini görmemize neden oldu.

"SAVAŞ KÜRESEL DENGESİZLİĞİ ARTIRDI"

Küresel emtia fiyatlarının artışı ülkemize de yansıdı. Karadeniz'deki savaş da küresel dengesizliği artırdı.

Fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin çoğu bu durumla karşı karşıya.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin yeni Kızılelması olarak görüyoruz.

"VATANDAŞI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Rusya-Ukrayna krizinin küresel emtia fiyatlarına yansıması yeni olumsuzlukları beraberinde getirdi. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu zor dönemden çıkacağız.

Şimdi yeni safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak.

"2023 SEÇİMLERİNDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ"

2023 seçiminden zaferle çıkıp ülkemizi hak ettiği yere ulaştıracağız. Artık Türkiye'nin temel altyapı ihtiyaçları konusunda eksiği kalmamıştır.

2023'te yapılacak seçim sokakta bile selamlaşmayacak kişileri aynı masada biraraya getirdi. Uzlaştıkları bir cumhurbaşkanı adayları yok, bir programları da yok.

TERÖRLE MÜCADELE

Ülkemizin ayağında pranga olan terörü bitirmek için adımlar attık. Terörü sınırlarımız içinde bitirme noktasına geldik. sınırlarımız ötesinde de kalıcı güvenlik koridoru oluşturduk.



