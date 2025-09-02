Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti.

AK Parti Genel Merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da hazır bulundu.

