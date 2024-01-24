Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Ankara ilçe adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. ATO Congresium’da düzenlenen tanıtım toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma da gerçekleştirdi.

Erdoğan konuşmasında hem seçimlere hem de ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.



Ankara’nın Turgut Altınok’la birlikte altın çağına gireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a da değindi. Erdoğan, “İstanbul’u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için artık gün sayıyoruz. Murat kardeşimizin depreme hazırlık başta olmak üzere, şehrin tüm altyapı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek.” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında yapılan ek artışa ilişkin de konuştu. “Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.” diyen Erdoğan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra, aylıklarda Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız.” ifadelerini kullandı.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİ REKOR KIRINCA HEMEN RAHATSIZ OLUYORLAR"

Muhalefete de Merkez Bankası'nın rezervleri ve uzaya gönderilen astronot üzerinden tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne zaman gururlanacak işler yapılsa bunlar rahatsız oluyor. Takoz olmayı misyon edinenler yine ortalığa döküldü. Merkez Bankası rezervlerimiz rekor kırınca hemen harekete geçiyorlar. Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi adım atınca bunlara adeta afakanlar basıyor. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz." dedi.