Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Ankara ilçe adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. ATO Congresium’da düzenlenen tanıtım toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma da gerçekleştirdi.
Erdoğan konuşmasında hem seçimlere hem de ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.
Ankara’nın Turgut Altınok’la birlikte altın çağına gireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a da değindi. Erdoğan, “İstanbul’u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için artık gün sayıyoruz. Murat kardeşimizin depreme hazırlık başta olmak üzere, şehrin tüm altyapı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında yapılan ek artışa ilişkin de konuştu. “Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.” diyen Erdoğan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra, aylıklarda Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız.” ifadelerini kullandı.
"MERKEZ BANKASI REZERVLERİ REKOR KIRINCA HEMEN RAHATSIZ OLUYORLAR"
Muhalefete de Merkez Bankası'nın rezervleri ve uzaya gönderilen astronot üzerinden tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne zaman gururlanacak işler yapılsa bunlar rahatsız oluyor. Takoz olmayı misyon edinenler yine ortalığa döküldü. Merkez Bankası rezervlerimiz rekor kırınca hemen harekete geçiyorlar. Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi adım atınca bunlara adeta afakanlar basıyor. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz." dedi.
AK PARTİ'NİN ANKARA İLÇE ADAYLARI
Erdoğan daha sonra partisinin Ankara’nın ilçelerindeki belediye başkan adaylarını tanıttı.
AK Parti’nin Ankara ilçeleri için belirlediği adaylar şöyle:
Akyurt: Hilal Ayıt
Altındağ: Veysel Tiryaki
Ayaş: Mehmet Kirazdibi (Cumhur İttifakı adayı)
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Duhan Kalkan
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Eyyüp Tekiner
Etimesgut: Enver Demirel (Cumhur İttifakı adayı)
Evren: Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı: Ramazan Şimşek (Cumhur İttifakı adayı)
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Erdal Dal (Cumhur İttifakı adayı)
Keçiören: Zafer Çoktan
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Asım Balcı
Nallıhan: İsmail Öntaş
Polatlı: Levent Çağlancı (Cumhur İttifakı adayı)
Pursaklar: Ertuğrul Çetin
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Memiş Çelik
Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan
SEÇİM VE EKONOMİ MESAJI
Erdoğan adayların açıklanması öncesinde seçim ve ekonomiye ilişkin mesajlar verdiği bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
"İstanbul’u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için artık gün sayıyoruz. Murat kardeşimizin depreme hazırlık başta olmak üzere, şehrin tüm altyapı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek.
"ANKARA'NIN ALTIN ÇAĞINA GİRECEĞİNE İNANIYORUM"
Keçiören’de yazdığı hizmet destanıyla tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin, büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara’nın altın çağına gireceğine inanıyorum.
AK Parti kurulduğu günden beri her seçimde milletimizin karşısına iddialı projelerle çıkmış bir partidir. Buradan milletime sesleniyorum; diyorum ki, bakınız AK Parti’nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde, şunu unutmayın gerek merkezi yönetim, gerekse yerel yönetim el ele vermek suretiyle milletimize hizmette onların sağlayacağı başarıyı özellikle muhalefetin sağlaması mümkün değil.
AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında, vizyoner programlar ve porjelere önem veren başka siyasi yapılar yok. Kendi iç çekişmelerinden, ülke ve millet düşmanlarıyla işbirliği çabalarından projeye vakit bulamıyorlar.
Bölücü örgütün güdümündeki partiyi şehirlerinin yönetimine ortak etme hesaplarını saymıyorum bile… Daha cumhurbaşkanı yardımcılığı rüyasıyla, aylarca şehirlerini sahipsiz bırakmalarını saymıyorum bile…
Şehirlerimizin ihmal edilmişliği izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır. Biz sadece milletimizin hissiyatını ve beklentisini dile getiriyoruz. Bu muhasebeyi sadece muhalefet adayları için yapmıyoruz.
"MİLLETİMİZ HESABINI SORACAKTIR"
Ülkemizin en büyük ilk üç şehrinde temel atmama töreniyle vakit geçiren, şehri için hiçbir büyük projesi olmamasıyla övünen istismar ve korku siyasetiyle insanların iradesine ipotek koyan yıllardan sözediyorum. Milletimiz bunun hesabını 31 Mart’ta sandıkta soracaktır.
Biz işimizi düzgünce yapar, vaktimizi, imkanlarımızı milletimizin emrine amade kılarsak, şovla değil gerçek hizmetlerle milletimizin huzuruna çıkarsak, biz doğru olursak emin olur eğri zaten belasını bulur.
EMEKLİLERE ZAM
Bir yandan seçime hazırlanırken, diğer yandan şartlarımızı zorlama pahasına, milletimizin beklentilerini karşılayacak politikaları da hayata geçiriyoruz. Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen sene emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus 5’er bin liralık ödeme yaptık. Emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda, bakanlarımızı talimatlandırmıştım. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra, aylıklarda Ocak 2024 itibariyle 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız.
"UZAYA FÜZELER GİTMEYE DEVAM EDECEK"
Biz tüm bu adımları atarken, muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye ne zaman gururlanacak işler yapsa, bunlar hemen rahatsız oluyor. Muhalefet ne yaparsa yapsın, uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Uçak gemilerimizin inşası devam edecek.
Biz Türkiye’yi büyütmenin, ekonomimizi güçlendirmenin, muhalefetin yönetimi altında yılları heba olan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmanın gayretindeyiz.
Cumhur İttifakı olarak ortak adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde gerek AK Parti gerek MHP adayları için aynı samimiyetle çalışıp, çabalayarak sandıkta netice almanın yoluna bakacağız."
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