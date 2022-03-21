Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin eski ve yeni milletvekilleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, "Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.

''İNSAN KENDİ EVİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN DAVET BEKLEMEZ''



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''AK Parti milletin partisidir. AK Parti'yi kuran da iktidara getiren de milletimizdir. Bu parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine sahip çıkmak, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Türkiye'yi küresel vesayet güçlerinin pençesinden AK Parti öncülüğünde verdiğimiz mücadele ile kurtardık. Bölgemizin ekonomik kriz ve savaşlarla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı dönemde birliğimiz daha güçlü olmalı.

''KURDAKİ İSTİKRARSIZLIĞI KONTROL ALTINA ALDIK''

Kurdaki istikrarsızlığı kontrol altına aldık. Elektrik ve doğalgazda ciddi destek sağlıyoruz. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullandık. Vergi kayıplarıyla bu rakam 200 milyar liranın üzerindedir.

''HAYAT PAHALILIĞI VAR AMA İNSANLARIN İSTEDİĞİ ÜRÜNE ULAŞABİLDİĞİ BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ''



Hayat pahalılığının büyük bir problem olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Hayat pahalılığı var ama insanların istediği ürüne ulaşabildiği bir ülkede yaşıyoruz.''