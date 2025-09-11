Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan iki belediye başkanına rozet taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.

Cumhurbaşkanı , AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan Seydişehir Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.

HASAN USTAOĞLU KİMDİR?

Konya Seydişehir'de 1975'te doğan Hasan Ustaoğlu, 1999'da Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 4 yıl süre ile özel bir şirkette çalıştı.

2004'te kendine ait mühendislik faaliyeti yürüten firmasında çalışan Ustaoğlu, 2010'dan itibaren CHP yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği görevlerini üstlendi.

Ustaoğlu, 2014-2019 yerel seçimlerinde CHP Belediye Meclis Üyeliği, 2019'da Konya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevlerini yürüttü.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğlu, AK Parti'ye katıldı. Ustaoğlu'na rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

MESUT MERTCAN KİMDİR?

Konya'nın Emirgazi Mesut Mertcan, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa etmişti.

Mertcan, bugün AK Parti'ye katıldı. Mertcan'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

