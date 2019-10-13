Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete, televizyon ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

2,5 saat süren toplantıya katılan NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Erdoğan'ın verdiği önemli mesajları anlattı. İşte Erdoğan'ın sorulara verdiği yanıtlar...

ABD ile süreç nasıl yönetiliyor? Dünyanın Türkiye'ye karşı bu operasyonda politik ve diplomatik olarak duruşu. ABD Başkanı Trump'ın gelgitleri var. Ekonomik yaptırım tehdidini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir akıl tutulması yok değil var. Ancak sabırla bu süreci götürmek zorundayız. Öfkeyle kalkan zararla oturur.



Kasımın 13'ünde Sayın Trump'la randevum var. Dışişleri, Savunma, Hazine bakanları gerekli muhataplarıyla görüşüyor. Trump ekonomik yaptırım ifadesini kullandı ama bunu sürecin nükteleri olarak görmek istiyorum.

NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri

Ben Sayın Merkel'e de söyledim. "Ekonomik ve askeri yaptırımlardan söz ediliyor. Bunu izah eder misiniz" dedim. Eğer onlar bize silah vermezse, temin edebileceğimiz başka yerler de var. Dik duracağız. SİHA, İHA vermediler. Biz kendimiz yaptık. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. F-35 olayını çok da önemsemiyoruz. 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Gövdesini biz üretiyoruz. Böyle bir karar alıyorlar. Diğer ülkelere verilecek uçaklar da gecikecek.

"AVRUPA BİRLİĞİ MESAJI ALDI"



AB ülkelerine bize işgalci derseniz, kapıları açarız dediniz. Bu AB'de karşılık buldu mu?



Evet, AB mesajı aldı. Bayağı sıkıntıları var. Bulgaristan Başbakanı açıklama yaptı. "Türkiye bize Brüksel'den daha yakın. AB konuşmalarına dikkat etsin" dedi. 50 bin kişi Edirne'ye geldiğinde Avrupa'da neler olduğunu hatırlayın. Bunları asıl ürküten bu.

"RUSYA İLE SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL"



Operasyon ile ilgili Rusya'nın tavrından memnun musunuz?



Soçi mutabakatı, Tahran ve Ankara'daki tüm toplantılar başarıyla yürütülüyor. Rusya ile bir sıkıntı söz konusu değil. Bir sorun olursa da, 24 saat içinde Putin ile görüşüp birlikte adım atıyoruz.

"DEAŞ'LILAR KAÇTI DİYE DEZENFORMASYON YAYIYORLAR"



DAEŞ’liler serbest bırakılırsa, operasyon bölgesinde bir B planınız var mı? PKK ve DAEŞ’in şehirlerde eylem yapmasıyla ilgili bir hareketlilik var mı?



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK ve DEAŞ'ın eylem arayışı hızlandı. 25 DEAŞ’lının toroslara çıkacağı istihbaratı üzerine emniyet operasyonla bunu engelledi. Harekat kabiliyeti karşılık bulamadı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sürekli DEAŞ’lıların cezaevinden kaçtığını dezenformasyon olarak yayıyorlar. Amerika ve batıyı tahrik etmek istiyorlar. Konuştuğum liderler bana sürekli bunu soruyor. Bir de Fransa var. Çok garip açıklamalar yapıyor. Bu konuda çok tecrübesizler. Ruanda'nın hesabını kim verecek? Önce onu söylesinler.



Biz 7 binden fazla DEAŞ’lı savaşçıyı gözaltına aldık. Geldikleri ülkelere geri gönderdik. 70 binden fazla kişinin ülkeye girişini yasakladık. Ve bütün bunlar Fırat Kalkanı bölgesi dışında yaptıklarımız.



Bölgede gazetecilere yönelik YPG saldırıları ve sosyal medyada sivillere vuruluyor kara propagandası için ne diyorsunuz ?



Amerika'dan sniperlar almışlar. Atış yapıyorlar. Bunları anlatmamız lazım. Hafta içinde uluslararası medya ile buluşacağım. Bizim inancımız "Savaşta kadına, çocuğa silah doğrultulmaz". Askerlerimize hep bu istikamette talimat veriyoruz.



Muhalefetin tavrından memnun musunuz?



Terörü destekleyen parti dışında muhalefetin tamamı operasyonu destekliyor. Savunma bakanımız da yarın İYİ Parti, CHP ve MHP ile görüşecek, onları bilgilendirecek.

"AKINCI BİZDEN GEREKLİ MUAMELEYİ GÖRECEK"



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın harekatla ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?



Bu tamamıyla haddini bilmemektir. Dünyada Kuzey Kıbrıs'ın devlet olarak mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok. Öyle bir yere savruluyor ki, bizden gerekli muameleyi görecektir. Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle bir açıklamada bulunamaz. Oturduğu makam, Türkiye Cumhuriyeti sayesinde verilmiş bir makamdır. Kendi imkanlarıyla oturduğu bir makam değildir. Soydaşlarımız ona gereken dersi verecektir.

"TEMİZLENDİĞİ KANAATİNE VARIRSAK ORADA NOKTALAYABİLİRİZ"



YPG 30 km. derinliğe inerse operasyon durur mu?



Bu süreç matematiksel bir süreç değil. Bunun sosyolojik analizi var. Yetkili kurullarımızca değerlendirip, koalisyon güçleri ile de istişare edip, tamamen bölgenin terörist unsurlardan temizlendiği kanaatine varırsak, orada noktalayabiliriz. Ancak bütün lojistik tedbirlerimizi alıyoruz. Suriye vatandaşlarını da gönüllülük esasına göre oraya yerleştireceğiz.



Daha önce de El Bab, Afrin gibi operasyonlar yapıldı. Dünya niye bu kadar tepki göstermedi?



Terör örgütünü ciddi manada palazlandırdılar. Obama döneminde bu kadar güçlü değildi. 30 bin TIR silah verdiler. 4 bin kargo uçağı ile malzeme verdiler. Amerika'nın burada üsleri var. Bunlardan istifade ediyor. Terör örgütünü şımartan, azdıran bu.

"YERİNDEN EDİLEN ARAPLARI KURTARIYORUZ"



Arap Birliği'nin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz ?



Katar, Libya ,Somali bu tepkiye katılmadı. Her şeyden önce bu operasyonun yapıldığı bölge Arapların ağırlıklı olduğu bir bölge. Biz bu mücadeleyi vererek kimi kurtarıyoruz? Yerinden edilen Arapları kurtarıyoruz. Arap Ligi kalkıyor, aleyhte karar çıkartıyor. Sizin topunuz bir araya gelse, bir tane Türkiye etmezsiniz. Siz takıntılarınızla konuşuyorsunuz, biz duruşumuzla konuşuyoruz. Biz mazlumların hakkını almak için bu duruşu gösteriyoruz. Suriye'yi parçalamak isteyenleri karşısında duruyoruz. Terör devletine müsaade etmeyeceğiz. Defolup gidecekler. Burayı gerçek sahiplerine vereceğiz. Türkiye'ye işgalci diyorlar. Terbiyesizler. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmez. "batı demografik yapıyla oynuyorlar" diyor bize. Öyle bir şey yapsaydık, Afrin'de, El Bab'da yapardık. Orayı yerleştirecek mültecilerin korunması, adımlarını koalisyon güçlerine teklif ederiz. Zaten o koalisyonun içinde biz de varız.



Operasyon bölgesinde olan hapishanelerdeki DEAŞ’lılarla ilgili hangi adımlar atılacak?



ABD'li muhataplarıyla arkadaşlarım bir araya gelecek. Onlara talimat verdik. Ekipler birlikte çalışacak. Ve o çalışmalarda esaslar belirlenecek. Sonra adımları biz atacağız.

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