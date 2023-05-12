Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akşener'i masaya döndürenle, İnce'yi çektiren aynı güçtür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de düzenlenen mitingde konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz. Anlaşılan o ki şimdi de aynı yöntemle devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Meral Hanım'ı masadan kalktığında üç günde tıpış tıpış oraya döndüren de, Muharrem İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Kandil'i Bay Bay Kemal'in amigosu haline getiren de aynı güçtür. Sanmayın ki o güç Kılıçdaroğlu'dur. Batı medyasını masanın basın bültenine dönüştüren de aynı güçtür. Sanmayın ki, bu güç Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu kişi her partiyi yenilgiden yenilgiye koşturan bir maşadır.

Bay Bay Kemal'i önce CHP'ye genel başkan sonra karşımıza aday olarak çıkaranların amacı ayan beyan ortada değil mi? Bay Bay Kemal, ülke ve millet düşmanı kim varsa hepsinin desteğiyle yol yürüyor.