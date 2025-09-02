Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alaska zirvesinin neticelerini değerlendirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de katıldığı Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çin, Türkiye'nin bölgesel önem ve etkisinin farkında Türkiye'yi önemli bir aktör olarak görüyor. Çin'le ilişkilerimizi geliştirmenin gayreti içerisindeyiz." dedi.

ALASKA ZİRVESİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da göreüşmelerine değinen Errdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı ancak barış odaklı diyalogun sona erdireceğini belirtti.



Erdoğan, "Başından beri, Ukrayna-Rusya savaşının müzakereler yoluyla sonlandırılabileceğini ele alıyoruz. İstanbul'daki müzakereler bu yolun açık olduğunun ispatıdır. Rusya-Ukrayna adil ve kalıcı barış, tarafları dışlamadan müzakere zeminini güçlendirerek gelecektir. Hep birlikte çatışmayı değil müzakereyi, savaşı değil barışı öncelersek, aralanan fırsat penceresini ardına kadar açarız." dedi.

ABD'NİN FİLİSTİNLİ YETKİLİLERE VİZE YASAĞI

ABD'nin Filistinli yetkililere vize yasağına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararın BM'nin varoluş nedenine uygun düşmediğini ve bir an önce gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, "BMGK dünya üzerindeki meselelerin tartışılması ve çözümler üretilmesi için var. Filistin heyetinin Genel Kurul'da olmaması sadece İsrail'i memnun eder. Filistin'in sesinin kısılması doğru değil. Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değil. Amerika'dan beklenen, İsrail'in katliamlarına, zulümlerine 'dur' demesi." dedi.



İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISI

İsrail'in Gazze'yi saldırılarına ilişkin Erdoğan, İsrail'in soykırımının hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, "Filistin'de bebeklerin, annelerin, babaların nasıl katledildiğini insaf sahibi anneler, babalar unutmayacak." dedi.

"BM, FİLİSTİNİ DEVLET OLARAK TANIMAYA HAZIRLANIYOR"

"Bazı Avrupa ülkeleri BM Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor." diyen Erdoğan, bu yıl Genel Kurul'a Filistin meselesinin damga vuracağını belirtti.

"SURİYE'Yİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

"Suriye'yi yalnız bırakmayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını kimsenin engelleyemeyeceğini vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder. Kürtler nerede yaşarsa yaşasın bizim kardeşimizdir. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz." dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin ise Erdoğan, Türkiye'nin 40 yıllık sorunu ortadan kaldırağını belirterek, geleceğe bir ve bütün şekilde yürüyeceğini söyledi.

EMİNE ERDOĞAN'IN MEKTUBU

Emine Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a Gazze için gönderdiği mektuba değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Gazze diplomasisine yeni boyut ekledi, insani, vicdani dilin uluslararası ilişkilerde etkili olabileceğini gösterdi." dedi.

ZENGEZUR KORİDORU

Asya, Kafkasya, Türkiye ve Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım zinciri oluşturacak Zengezur Koridoruna ilişkin Erdoğan, kara ve demiryolları hareketleneceğini, sınır kapılarının açılacağını ve ticaret başta birçok alanın olumlu etkileneceğini söyledi.

CHP'YE TEPKİ

CHP'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Millete hizmet edeceğiz.' diyerek kazandıkları yerel yönetimlerin içler acısı hali, yönetim anlayışlarının fragmanıdır, sadece kavga etmeyi bilirler." dedi.



EKONOMİ

"Hayat pahalılığıyla samimi mücadelemiz sonuç veriyor ve bu güçlü şekilde sürecek." diyen Erdoğan, "Büyüyoruz, işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal kaygılar geride kaldı. Kişi başı milli gelirde bu yıl Dünya Bankası tanımına göre üst gelirli ülkeler grubuna girmemiz muhtemel. Ülkemiz kişi başı milli gelirle sınıf atlayacak." diye konuştu.