Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün sürpriz bir konuğu vardı. Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu ile bir araya geldi.

Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Erzincan'da yaşayan Ahmet Uğurlu, şehirde saygı gören bir kanaat önderi olarak biliniyor.

Ahmet Uğurlu Dede, geçtiğimiz haftalarda Erzincan'da düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşüne de öncülük etmişti.

7 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, Gazze'ye destek mesajları verilmişti.