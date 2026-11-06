Cumhurbaşkanı Erdoğan: Algı operasyonlarına boğun eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum 2026 etkinlikte konuştu.

Forum'da dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de hala insanların enkaz yığınları içerisinde hayata tutunmaya çalıştığından bahsetti.

"Tüm savaşların, trajedilerin barışçıl yoldan çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan geri adım atmayacağız." diye konuşan Erdoğan, Türkiye 'nin de imza attığı Gazze Barış Anlaşması'nın uygulamadığından bahsetti. İsrail 'e iltimas geçildiğinden bahseden Erdoğan, “Gazze soykırımı tribünden izlendi." dedi.

“HEPİMİZİN ORTAK MESULİYETİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"TRT ilkeli ve sorumluluk anlayışıyla çizgisini bozmadan 62 senedir istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Doğru ve tarafsız habercilik politikasıyla nezih ve kaliteli yapımlarıyla TRT'nin sesi dünyanın dört bir ucuna ulaşıyor.

Güç rekabetinin giderek sertleştiği, kuralların yok sayıldığı, değerlerin adeta toprak kaymasına uğradığı sancılı bir dönemden geçiyoruz. Eskinin ölmekte olduğu, yeninin ise henüz doğamadığı yapısal bir krizi tecrübe ediyoruz. Bu krizi adil ve hakkaniyetli çözüme sona erdirmenin hepimizin ortak mesuliyeti.

GAZZE MESAJI

Artık tüm dünya şu gerçeği görüyor. Dünün reçeteleriyle bugünün sorunlarına çare bulunmaz. En başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde cereyan eden hadiselere baktığımızda sistemin iflas bayrağını çektiği görülüyor. 10 milyonlarca insanlar savaşların, çatışmaların, açlık ve yoksulluğun pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Harabeye çevrilen Gazze'de bugün bile insanlar enkaz yığınları içerisinde hayata tutunmaya çalışıyor. Ekim 2023'ten bu yana çocuk ve kadın olmak üzere Gazze'de 75 bin kişi İsrail saldırılarında acımasızca katledildi. 176 bin kişi yaralandı.

Sadece ekim ayında Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 3 binden fazla saldırı kayıtlara geçti. Bizim şunu sormamız gerekmiyor mu? Hangi gerekçe böyle bir insan kıyımını, işgali, gasbı meşrulaştırabilir? İnsanlara ölüm yağdırmanın nasıl bir gerekçesi olabilir? Vicdan taşıyan herkes itiraz etmeli. Zulüm vardır. Bu zulüm bölgemizin tamamında öfkeyi ve nefreti körüklemektedir.

Gazze soykırımı tribünden izlendi. Gazze'de yaşananları endişeyle izlemekten başka adım atmıyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar, dağılıyor. Gazze Barış Anlaşması ne yazık ki uygulanmıyor. Bu şekilde hiçbir şekilde çözülemeyeceğini artık herkes anlamalıdır.

“ALGI OPERASYONLARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Gazze soykırımı sırasında 270'in üzerinde basın mensubu katledildi. Görevi barışı, güvenliği, istikrarı sağlamak olan uluslararası yapılar daha önce Ruanda'da, Srebrenitsa'da ve kana bulanan pek çok yerde olduğu gibi Gazze'de de yaşananları tribünden seyretmektedir.

Kimi sözde bağımsız kuruluşlarının hazırladığı basın özgürlüğü raporlarına göz attığımızda İsrail'e iltimas geçildiğini görüyoruz. BMGK ve basın kurumlarının çifte standardı sorgulanmalı.

Basın özgürlüğü kavramının siyasetçilere karşı bir sopa olarak kullanılması kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye söz konusu olduğun aslan kesilenler, mesele soykırım şebekesi olunca bakıyorsunuz hemen kağıttan kaplana dönüşüyor. Türkiye'yi art niyetli bir şekilde karalamaya ve sıkıştırmaya çalışılan algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Türkiye olarak daha adil ve özgür bir dünyanın inşası için bütün bedenimizi kalbimizi taşın altına koymuş durumdayız.

Tüm savaşların, trajedilerin barışçıl yoldan çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan geri adım atmayacağız."