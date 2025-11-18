Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek haneli enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da HAK-İŞ'in 50. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.

"MERKEZ BANKASI REZERVLERİMİZ 185 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE"

Merkez Bankası rezervlerinin 185 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "36 milyar dolar olan ihracatımız şimdi 270 milyar doları aşmış durumda." dedi.

“HAYAT PAHALILIĞINI MUTLAKA ÇÖZECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmak için önümüzde katetmemiz gereken bir yol olduğunun bilincindeyiz. Bu yolu sabırla yürüyecek güç de irade de bizde mevcut.” diye konuştu.

“ALIN TERİ HİÇBİR İDEOLOJİYE İPOTEK EDİLEMEZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugünlere gelmesine katkı sunanların en başında işçiler, çalışanlar ve emekçilerin geldiğini söyledi.

Erdoğan, “İşçi ile işvereni düşmanlaştıran anlayışın, geriye baktığımızda emek mücadelesine katkıdan ziyade zarar verdiğini görüyoruz. Alın teri ve emek hiçbir ideolojiye, hiçbir hizbe, hiçbir klik ve gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır, yücedir, hürmete layıktır." dedi.

“HAK-İŞ, TÜRK SENDİKACILIK TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı "Sokaklarımızda kaos ve çatışmanın hüküm sürdüğü dönemlerde HAK-İŞ milletimizin de hakkını savunarak Türk sendikacılık tarihinde bir ilki başarmıştır." ifadesini kullandı.

“KURULAN TUZAKLARIN HEPSİNİ BOŞA ÇIKARDIK”

Erdoğan, “Türk demokrasisine karşı kurulan tuzakların hepsini sizlerle birlikte boşa çıkardık. Kelebek ömürlü hükümetlerin yerini liyakatli ve dirayetli kadrolar aldığında ülkenin kısa sürede neleri başarabildiğini hep beraber gördük.” dedi.

1 MAYIS AÇIKLAMASI

1 Mayıs'ın yıllarca Türkiye'de gerilimlere konu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Mayıs'ı resmi tatil yaparak İşçi Bayramı'nın kardeşçe kutlanmasına imkan tanıdık. Artık marjinal grupların dışında 1 Mayıs'ta meydanlarda çatışma çıkaran kimse kalmadı." diye konuştu.