Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun dış politika turuna başladı.

Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesinde Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak için Özbekistan'da.

İkili görüşmeler kapsamında Erdoğan, Semerkant'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı, Rusya ve Çin liderleri ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.



İLK KEZ ÜST DÜZEY KATILIM

Türkiye'nin örgütte "Diyalog Ortağı" statüsü elde ettiği 2012'den bu yana Zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk katılım olacak.



Erdoğan bugün zirveye katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla ağaç dikme törenine katılacak.

Ebedi Şehir kompleksine ziyarette bulunacak ve zirvedeki liderlerle akşam yemeğine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın düzenlenecek Zirve Oturumu'na hitap etmesi planlanıyor.

KRİTİK GÖRÜŞME YARIN

Erdoğan'ın yarın ayrıca önce Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ardından Rus lider Vladimir Putin ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor

