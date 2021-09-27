Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Karabağ Savaşı'nın yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini iletti.

NTV Haber 27.09.2021 - 18:32 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 18:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e tebriklerini iletti.

Azerbaycan’ın Anım Günü münasebetiyle, bu mücadelede şehit olanları rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ı Karabağ Zaferi’ne ulaştıran birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem devlet hem de millet olarak kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

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