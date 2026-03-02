Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken Ankara'da da diplomasi trafiği de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran’a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirtti.

Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.