Cumhurbaşkanı Erdoğan, Wadephul ve Guterres'i kabul etti
12.03.2026 17:07
Son Güncelleme: 12.03.2026 17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'u Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Külliyedeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
ANTONIO GUTERRES'İ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'le görüşmesinin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü başladı.