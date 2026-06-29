Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, Türkiye -Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesini ve "Transatlantik bağın" muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti.

Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştıklarını belirtti.