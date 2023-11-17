Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze diplomasisi devam ediyor.



Bu kapsamInda bugün Almanya'ya gidecek olan Erdoğan, başkent Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek.



İki lider, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yanı sıra bölgesel konuları ele alacak. Vize anlaşmaları ve göç meselesinin de görüşmede ele alınması bekleniyor.



Erdoğan'ın Scholz'un yanı sıra Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir görüşme yapacak.



CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.



Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Almanya'ya ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

