Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını sosyal medya üzerinden paylaştı. Erdoğanda mesajında " Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum" ifadesini kullandı



Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum #AlparslanTürkeş’i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.



Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/VAKfjJXOJ5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2021