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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş kabrini ziyaret etti.

Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.

Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.

Erdoğan'a, ziyarette AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da eşlik etti.

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