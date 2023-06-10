"Cumhurbaşkanı Erdoğan ameliyat olacak" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

AMELİYAT OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Sosyal medyada bazı hesaplardan yapılan paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ameliyata hazırlandığı iddia edilmişti.