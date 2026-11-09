Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye 'de çeşitli temaslarda bulunan Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook ile Ankara'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

Apple'ın eski CEO'su ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, dün İstanbul'a gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kapalıçarşı'yı gezen Cook, sosyal medya hesabından içerik üreticisi Cem Başak ile çekilen fotoğrafını paylaşarak Türkiye'yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cook, daha sonra Bağdat Caddesi'ndeki Apple mağazasını ziyaret etti. Apple ile Türk moda markası Les Benjamins'in iş birliği kapsamında düzenlenen "From Earth to Sky" etkinliğine katılan Cook, mağaza çalışanları ve ziyaretçilerle de bir araya geldi.

ANITKABİR'İ DE ZİYARET ETTİ

İstanbul temaslarının ardından Ankara'ya geçen Cook, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cook, "Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret ederek saygılarımı sunmak benim için büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

Cook, Ankara'da milli voleybolcu Eda Erdem ile de bir araya gelerek çay ve simit eşliğinde sohbet etti.

2011 yılından itibaren Apple'ın CEO'luğunu yürüten Tim Cook, Eylül 2026'da görevini John Ternus'a devrederek şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına geçmişti.