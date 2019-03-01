Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ülkemizin çukur terörü ile esir alınmak istendiği zorlu günlerde sizler 'İstikrar, teröre hayır' dediniz. 24 Haziran'da siz 'Güçlü demokrasi, güçlü iktidar' dediniz.

''ARDAHAN, MİLLİ UYANIŞIN SEMBOL ŞEHRİDİR''



Ardahan, milli uyanışın sembol şehridir. Bu sene 100. yılını kutladığımız Ardahan kongreleri daha sonra yapılacak olan Erzurum ve Sivas kongrelerine öncülük etmiştir. Ardahan hür yaşamanın değerini iyi bilir. Son bir asırda yaşadıklarımız bize şu gerçeği defalarca göstermiştir; birlik olmadan dirlik olmaz barış olmadan huzur olmaz beraberlik olmadan zafer olmaz dayanışma olmadak refah kalkınma olmaz. Ekonomik kalkınmanın da sosyal kalkınmanın da anahtarı birlik siyasetidir.''