Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

Görüşmede ile ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayiindeki iş birliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’ta FETÖ’nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, örgütün Arnavutluk’taki eğitim, sağlık ve dini kurumlar içerisindeki yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inandığını söyledi.

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