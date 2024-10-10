Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta: Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit eder hale geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit eder hale geldi. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Arnavutluk'a gitti.
Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Konuşmasında, "Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi halklarımızın refahını artırtacak bir adım olarak görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Arnavutluk'un ihtiyaçlarının karşılanması için gereken desteği vereceğiz. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemize etkin şekilde devam edeceğiz."
Rama ile görüşmede, Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin toprakları ve Lübnan'daki İsrail saldırılarının öncelikli konular arasında yer aldığını belirten Erdoğan, "Netanyahu hükümeti, küresel düzeni tehdit eder hale geldi" dedi.
Erdoğan, şöyle konuştu: "Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Kalıcı ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde baskı için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor."
RAMA: TERÖRE KARŞI ORTAK NOKTADAYIZ
Arnavutluk Başbakanı Rama ise "Ortak hedefimiz olan, özellikle Türkiye ile daha fazla işbirliği ve yatırım yapılması konusunda mutabakata vardık" dedi.
Rama, şunları ekledi: "Dört gözle beklediğimiz bir anlaşma, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Tiran'da bir şubesinin açılması. Bu büyük bir önem arz ediyor."
Başbakan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Ukrayna'daki Rus agresyonunun karşısındayız. Ukraynalıların kendi ülkelerinde özgürce yaşamaları gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
"Teröre karşı ortak noktadayız, terör tolere edilemez" diyen Rama, Filistin ve İsrail arasında ise mutabakata varılması gerektiğini söyledi.
RESMİ TÖREN İLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku, Dışişleri Bakanı Igli Hasani ve diğer hükümet yetkilileri tarafından törenle karşılandı.
Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne hareket etti.
TİRAN NAMAZGAH CAMİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını yaptı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız" dedi.
Erdoğan, "İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namazgah Camisi'nde aynı anda 8 bin kişinin ibadet edebileceğini belirterek, caminin bugünün teknolojisini Osmanlı mimarisiyle buluşturduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta şunları söyledi:
"2015 yılında temelini attığımız Balkanların en büyük camisinin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın katkıları ile inşa edilen caminin yapımına başta Sayın Rama olmak üzere emeği geçem tüm Arnavut kardeşlerimize teşekkür ediyorum.
Balkan coğrafyasının en büyük camisinin kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalardaki yerini alacağına inanıyorum. Tiran Namazgah Camisi'ni bugünün inşaat teknolojisi ile, Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen cami üzerinde aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. Sergi salonu, kütüphane, çalışma odaları ve kültür merkezi ile camimizi bir külliye anlayışı ile inşa ettik.
Namazgah Cami aramızdaki dostluğun kardeşliğin sembolü olacağından şüphe duymuyorum. Görenlere hayran bırakan, iç huzuru veren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız.
Bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya, İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum."
VUCİC İLE İŞ FORUMUNA KATILACAK
Daha sonra Belgrad'a geçecek Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak.
Ziyaretlerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.
Görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Erdoğan'a yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
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