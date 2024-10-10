Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta: Netanyahu hükümeti küresel düzeni tehdit eder hale geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Arnavutluk'a gitti.

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında, "Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi halklarımızın refahını artırtacak bir adım olarak görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Arnavutluk'un ihtiyaçlarının karşılanması için gereken desteği vereceğiz. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemize etkin şekilde devam edeceğiz."

Rama ile görüşmede, Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin toprakları ve Lübnan'daki İsrail saldırılarının öncelikli konular arasında yer aldığını belirten Erdoğan, "Netanyahu hükümeti, küresel düzeni tehdit eder hale geldi" dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu: "Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır. Kalıcı ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerinde baskı için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor."

RAMA: TERÖRE KARŞI ORTAK NOKTADAYIZ

Arnavutluk Başbakanı Rama ise "Ortak hedefimiz olan, özellikle Türkiye ile daha fazla işbirliği ve yatırım yapılması konusunda mutabakata vardık" dedi.

Rama, şunları ekledi: "Dört gözle beklediğimiz bir anlaşma, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Tiran'da bir şubesinin açılması. Bu büyük bir önem arz ediyor."

Başbakan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Ukrayna'daki Rus agresyonunun karşısındayız. Ukraynalıların kendi ülkelerinde özgürce yaşamaları gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Teröre karşı ortak noktadayız, terör tolere edilemez" diyen Rama, Filistin ve İsrail arasında ise mutabakata varılması gerektiğini söyledi.