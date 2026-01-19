Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık takip eden değil takip edilen bir Türkiye var

Esenboğa Havalimanı'nın 3. pisti ve yeni kulesi hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık." dedi. Cumhurbaşkanı'nın muhalefete yönelik eleştirileri de vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önce çıkanlar:

“Bu güzel buluşma vesilesiyle Başkent Ankara'mıza sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Açılışımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu projeyle uçuş ve yolcu trafiği başta olmak üzere havacılıktaki başarımızı daha da yukarılara çekeceğiz. Bu proje ile havacılıktaki başarı grafiğimizi inşallah daha da yukarıya çekeceğiz.

“TÜRKİYE'Yİ SEÇKİN BİR KONUMA ULAŞTIRDIK”

Rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen eser ve hizmet siyasetinden taviz vermedik. Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık takip eden değil takip edilen bir Türkiye var. Sözümüz artık her platformda geçiyor. Kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle çalışmaya ilk gün ki gibi devam ediyoruz.

İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz. Kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle çalışmaya ilk gün ki gibi devam ediyoruz. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık. Aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek.

İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek, yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde 7'nci oldu.

Esenboğa Havalimanımızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz.

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ

Kurdelesini kestiğimiz her yatırımda bizimle muhalefet arasındaki vizyon farkı ortaya çıkıyor. Biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz. Bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz.

Yönettikleri belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, milletin parasıyla orada burada keyif çatıp gününü gün edenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz. İnşallah bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz."