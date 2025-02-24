Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna sürece dahil edilmeli

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Sayın Trump'ın savaşı müzakereler yokuyla bitirme iradesini presipte olumlu karşılıyoruz. Ama burada adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ilgili tüm tarafların temsil edildiği bir denklemle açılabilir. Bugüne kadar kurulan tüm mazalarda Rusya dışlanmış ve nbetice alınamamıştı. Yeni süreçten sonuç isteniyorsa Ukrayna mutlaka sürece dahil edilmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Aşırı sağ hareketler bugün Avrupa'da siyasetin belirleyici aktörleri haline gelmiştir. Avrupa merkez siyaseti zamanın ruhunu doğru okuyamadı. Bir döneme tüm sorunların ilacı olarak gösterilen Liberal Demokrasi eski etkisini yitirmiştir."

"Çoğu çocuk ve kadın 61 binden fazla sivilin katledilmesini seyreden Batılı kuruluşlar ve liderler, Gazze'deki insanlık sınavında sınıfta kalmışlardır"

"Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye, Türkiye'nin tam üyeliği kurtarabilir. Türkiye'nin birliğe tam üyeliği kurtarabilir. Avrupa Birliği bu gerçeklerle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o kadar iyi olacaktır. Gerekli irade gösterilirse kısa sürede netice alabiliriz."

"ÇİNLİ BİR FİRMA SAMSUN'DA YATIRIMINI YAPIYOR"

"Çinli BYD şirketinin 1 milyar dolar yatırımla kuracağı tesis çalışmaların ciddi mesafe katedildi. Bir başka Çin firması o da Samsun'da yatırımı şu anda yapıyor, hazırlıklarını tamamladı. Çok kısa süre içinde temelinin atıldığını göreceğiz."

"Bugün yapılan Kabine toplantımızda ülkemizin sanayi üretiminde ve teknolojide bağımsızlığını güçlendirecek, 2030 sanayi ve teknoloji stratejisini ele aldık. Reform programımımız ileri teknoloji yatırımlarında da ülkemiz için farklı bir ufuk kazandıracaktır. Sanayi ve teknoloji alanında da doğru yoldayız."

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ: UKRAYNA SÜRECE DAHİL EDİLMELİ



"Yüz binlerce insanın hayatına mal olan, her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu savaşın artık son bulmasını istiyoruz. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmayacağı şiarıyla ilk günden beri barışın tesisi için gayret gösterdik. İki komşu ülkeyle de dengeli ilişkiler geliştirdik. Mart 2022'de İstanbul'da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Karadeniz tahıl girşimini hayata geçirdik. Sayın Trump'ın savaşı müzakereler yokuyla bitirme iradesini presipte olumlu karşılıyoruz. Ama burada adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ilgili tüm tarafların temsil edildiği bir denklemle açılabilir. Bugüne kadar kurulan tüm mazalarda Rusya dışlanmış ve nbetice alınamamıştı. Yeni süreçten sonuç isteniyorsa Ukrayna mutlaka sürece dahil edilmelidir. Biz görüşmelere ev sahipliği yapmak dahil, sürecin kalıcı barışa tahvili için her türlü desteği vermeye hazırız."

"RAMAZAN FIRSATÇILARINA HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

"Ramazan öncesinde vatandaşlarımızın, fırsatçılık peşinde koşanların para hırsı sebebiyle mağdur olmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz ve alacağız. Serbest piyasa ekonomisi demek başıbozukluk demek değildir. Ticaret, Tarım ve Maliye bakanlıklarımız tamahkarların milletimizin ramazan sevincine gölge düşürmemesi için yoğun çaba içindeler"