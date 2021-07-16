Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri alanda yeni bir seviyeye ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye en eski kurmay eğitimi sistemini kurmuş bir ülkedir. Artık siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda katettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir. Eğer Türkiye güçlüyse, yakın uzak her yerde, zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır.

''TÜRK'ÜN OLDUĞU YERDE GÜVEN OLUR, REFAH OLUR''

Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz, Türk'ün olduğu yerde masum kanı akmaz. Türk'ün olduğu yerde gözyaşı akmaz, güven olur, huzur olur, refah olur. Türkiye'nin güçlü duruşunun en önemli ayaklarından biri de askeri alanda verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferlerdir. Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş, yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur.

''HİÇ KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK''

Açıkça ifade ediyorum. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur. Libya'da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı, sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır. Başka coğrafyalarda bizimle birlikte yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlıkları içindeyiz."