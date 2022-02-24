Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın askeri harekatını reddediyoruz

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Rusya, Ukrayna topraklarına yönelik saldırı başlattı.

Dünya liderleri, saldırıya yaptıkları açıklamalarla tepki gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı.

Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuşan Erdoğan, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum" dedi.

"Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim" diye konuştu.

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrısını tekrarladı.

Cumhurbaşkanı, "Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini de kullandı.



UKRAYNA'DAKİ TÜRKLER ANLATIYOR

