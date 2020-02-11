Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız adımları yarın açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejimine karşı atılacak adımları yarınki grup toplantısında açıklayacak.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuşan Erdoğan, İdlib'deki gelişmelere ve rejim saldırılarına değindi.



"Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik" diyen Erdoğan, "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek. Atacağımız adımları yarın açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Bir daha asla milletimizin üstünde vesayet gölgesi düşürmeyecek. Kuşatıcı tavrımızı sürdüreceğiz.

Tek parti yıllarında kültür hayatımızı esir alan anlayış, çağ dışı yaftası vurduğu kadim değerlerimizi bu topraklardan söküp atmak için her yolu denedi. Milletin değerlerini, milletin zevk ve kültürünü gerilik emaresi olarak gören bu kültürel faşizm, en büyük darbeyi Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına vurdu."

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER YAKIN PLANDA KONUŞULDU