Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Müze Köşkü'nde tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Erdoğan ve beraberindekiler, açılışın ardından köşkü gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Köşkte Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile çektirdiği fotoğrafı inceleyen Erdoğan, Murat Bardakçı'ya, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte" dedi.

Atatürk'ün kullandığı eşyaları inceleyen Erdoğan, Atatürk'e hediye edilen eşyalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılışta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.