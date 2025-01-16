Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesin ihlaline izin verilmemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukna ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de ateşkesin ihlaline izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık ittifakı olarak özellikle bundan sonra hem ateşkese uyulması hem de Gazze'de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir.

İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemelidir. Uluslararası toplum, Gazze halkına karşı hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir.

MOĞOLİSTAN CUMHURBAŞKANI'NDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, "Dünyada ve bölgesel çapta Türkiye'nin barışı sağlamak için göstermiş olduğu çabalarına müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.