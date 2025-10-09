Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyorum

Dünyanın beklediği Gazze'de ateşkes için İsrail Hamas arasında anlaşma onaylandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ateşkese ilişkin açıklama yaptı.



"Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır’a teşekkür etti.



Erdoğan, ateşkesin yakın takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

"2 YILDIR TARİFSİZ ACILAR ÇEKEN..."



"Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, "Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İNSANİ YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Dışişleri Bakanlığı da ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

"Bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz." denildi.

Açıklamada, ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve Gazze’nin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması gerektiğinin altı çizildi ve şöyle devam edildi:

"Türkiye bundan sonra da Gazze'ye yoğun şekilde insani yardımda bulunmaya devam edecektir.

Orta Doğu’da kalıcı barış ancak İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasıyla mümkündür. Ateşkes müzakerelerinde sağlanan bu ivmenin önümüzdeki dönemde iki devletli çözümün hayata geçirilmesine de katkı sağlamasını umuyoruz.

Ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD’nin çabalarını takdirle karşılıyoruz. Ateşkes anlaşmasının uygulanma aşamalarında da katkı ve desteğimizi sürdüreceğiz."