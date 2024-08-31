Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 3 yıl balıçılarımızın tarımsal kredi limitini 40 milyon TL'ye çıkardık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yenikapı Balıkçı Barınağı'nda av sezonunun açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Balıkçılık sektörümüzün finansman ihtiyacını karşılamak için toplam 35 milyar lira hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladık.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemde de balıkçılarımızın hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardık.



Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi'ndeki sahneleri hep beraber gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz.

Ülkemizin ve balıkçılarımızın menfaatlerini korumak adına uluslararası balıkçılık yönetim platformlarında büyük mücadeleler veriyoruz.



Balıkçılarımızın avlanma hakkı elde edebilmesi amacıyla her yıl yeni ülkelerle balıkçılık anlaşmasına imza atıyoruz.



Geçen yıl 10 olan anlaşma sayısını bu yıl 15'e çıkardık. 12 ülke ile müzakerelerimizde son aşamaya geldik.