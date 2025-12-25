Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın birçok yerinde Müslümanların sancılı günler yaşadığını söyledi.

“Müslümanlar olarak Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve dünyanın birçok yerinde kardeşlerimiz sancılı günler yaşıyor." diyen Erdoğan İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Avrupa'dan Asya'ya kriz ve belirsizlik dalgasının yükseldiği bir dönemde bela ve musibet rüzgarları karşısında daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyuyoruz, daha fazla kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

“RÜZGARA KARŞI YÜRÜDÜK, IRKÇI SALDIRILARA MARUZ KALDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yurt dışındaki varlığımızın bugünkü seviyelere ulaşması hiç ama hiç kolay olmadı. Rüzgara karşı yürüdük, ırkçı saldırılara maruz kaldık, ötelendik, örselendik, horlandık, fidan gibi gençlerimizi, gözleri ışıl ışıl yavrularımızı, elleri nasırlı kardeşlerimizi ırkçı teröre kurban verdik.” diye konuştu.

“TÜRK DİASPORASININ BAŞARILARINDAN ÖVGÜYLE BAHSETTİKÇE BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de vardı.

"Türk diasporasının başarılarından övgüyle bahsettikçe birileri rahatsız oluyor. Bunların başında muhalefet var." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"-Türkiye ile ilgili güzel bir cümle durmaya tahammülleri yok burunlarının ucunu dahi görmekten aciz tipler çıkıyor 'zirzop' gibi çirkin ifadelerle Avrupalı Türklere edepsiz bir dille saldırıyor.

-Gurbetçilerimize bunları yaparken yabancılardan beş dakika muhatap alınabilmek için izzetinefislerini ayaklar altına almaktan hiçbir beis görmüyorlar.

-Biz ister sınırlarımız içinde, isterse yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızın ezilmesine, horlanmasına müsaade etmeyiz.

-Karşılaştığı onca engele rağmen Türk diasporası ayakta kalmayı, her alanda söz, etki ve irade sahibi olmayı başarmıştır.

-Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz. Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz parmak sallayamaz. Avrupalı Türkler olarak sizler bu vatanın özbeöz evlatlarısınız."