Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduk

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan AA Çevre Forumu'na gönderdiği video mesajda "Yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inciyiz. Bunu yenilenebilir seviyesini yüzde 55'e ulaştırarak elde ettik" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduğuna da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduk

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Cumhurbaşkanı Anadolu Ajansı'nın (AA) Çevre Forumu'na bir video mesaj yolladı. 

Buradaki konuşmasında 'yenilenebilir enerji'nin önemine vurgu yapan Cumhubaşkanı Erdoğan, 'nin bu alanda yüzde 55 seviyesiyle Avrupa 5. dünyada da 12 sıraya yükseldiğini olduğunu açıkladı.

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduğunu da belirtti. 

''Sanayileşme, teknolojik ilerlemeler ve insan kaynaklı etkiler çevre üzerinde malesef çok ciddi tahribat oluşturuyor. Her geçen yıl bu tahribatın etkilerini dünya genelinde daha fazla görüyor ve hissediyoruz'' diyen Erdoğan önlem alınması gerektiğini vurguladı. 

''LÜTUF DEĞİL YÜKÜMLÜLÜK''

Gerekli adımların zamanında atılmaması durumunda çevre felaketleri, hava kirliliği, su ve gıda güvenliği ile biyo çeşitlilik kaybının geri dönülemez noktalara ulaşacağını vurgulayan Erdoğan, ''Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz'' diye konuştu. 

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