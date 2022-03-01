Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı ve Hollanda Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. İki ayrı görüşmede de Rusya'nın Ukrayna saldırıları ele alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 17:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı ve Hollanda Başbakanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı , Başbakanı Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Rutte görüşmesinde, 'nın 'ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve -Hollanda ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması, barışın yeniden tesis edilmesi ve insani durumun iyileştirilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti.

Türkiye-Avusturya ilişkilerinin her düzeyde gelişme kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, Avusturya'da yaşayan Türklerin iki toplum arasındaki bağın gelişimine büyük katkı yaptığını dile getirdi.

Son gelişmelerin, Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenliği bakımından ne denli önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkilerde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlamak ve vize serbestisi sürecinde mesafe almak dahil somut ve anlamlı adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti.

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