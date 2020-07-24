Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu

Ayasofya Camii, yeniden ibadete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gitti.

Kısıklı'daki konutundan ayrılan ve saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na giden Erdoğan, vatandaşların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılandı.



Namaz kılmak için meydanları dolduranlar, Erdoğan'ın gelişiyle çeşitli sloganlar da attı. Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

DUA PROGRAMINA KATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giriş yaptı.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi.

Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki dua programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller, kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve partilerin temsilcileri de katıldı.

AYASOFYA'NIN MİNARELERİNDEN 4 MÜEZZİN BİRLİKTE SELA OKUDU



Daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu.

ERDOĞAN, KUR'AN-I KERİM OKUDU



Minarelerden yükselen selaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da dua etti.

Cemaat de, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşliğinde dua etti.

Bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anları cep telefonlarına kaydetti.

4 MİNAREDEN 4 MÜEZZİN EZAN OKUDU

Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu, cemaat 86 yıl sonra ibadete açılan camide kılınan ilk namazda secde etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek için çeşitli illerden İstanbul'a gelen çok sayıda vatandaş da alanın dolması nedeniyle cuma namazını Yenikapı etkinlik alanında kıldı.

Sünnet namazının ardından hutbe okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, farz namazını kıldırdı.



Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş saf tuttu.

VİDEO: AYASOFYA KARARI NASIL ALINDI?