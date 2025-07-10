Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılışının 5. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" dedi.
Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için 5 yıl önce yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni sosyal medya hesabından paylaşarak, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" ifadelerini kullandı.
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