Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılışının 5. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz , inşallah ebediyen özgür kalacak" dedi.

Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için 5 yıl önce yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni hesabından paylaşarak, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" ifadelerini kullandı. 

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