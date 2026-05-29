Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da: "Bu akşam İstanbul bir başka güzel olacak"

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cuma namazı için Ayasofya Camii 'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan ardından Kur'an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı'na İstanbul Valisi Davut Gül ve protokol eşlik etti.

“KATILIM MUHTEŞEMDİ”

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Ayasofya'da namazımızı kılma imkanımız oldu. Ayasofya'da da katılım muhteşemdi." dedi.

Fatih'ten Ayasofya'ya yürüyüş olduğunu ve İstanbulluların bugün cuma namazını Ayasofya'da kıldığını dile getiren Erdoğan, "Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz. Gündüz oradayız, akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar bir gösteri yapacak ve hep birlikte bunu kutlayacağız. Şimdiden sizleri kutlamak istiyorum." dedi.

Erdoğan, bayram dolayısıyla gazetecilere lokum da ikram etti, kendisine uzatılan tatlıya ise "Ben yemiyorum." diyerek yanıt verdi.