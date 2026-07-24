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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun

24.07.2026 13:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümünü kutladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 6 yıl önce bugün ibadete açıldı.

 

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu…" dedi.

 

Erdoğan, paylaşımında işu ifadeleri kullandı:

 

“Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek… Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun…”

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