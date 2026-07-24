Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun
24.07.2026 13:10
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümünü kutladı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 6 yıl önce bugün ibadete açıldı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu…" dedi.
Erdoğan, paylaşımında işu ifadeleri kullandı:
“Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek… Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun…”