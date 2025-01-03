Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek adına düzenlenen ödül törenine katıldı.



Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek ile olan bu anısını ünlü sanatçının anısına düzenlenen ödül töreninde paylaştı.

Erdoğan, "Merhum üstad Sultanahmet'te su terazisinde konuşma yapıyor, eliyle Ayasofya'yı göstererek 'Ayasofya bir gün açılacak, bir gün açılacak' diyordu. Allah'a hamdolsun üstad ufku böyle açık bir insandı, oradan o şekilde haykırırken takdim etmek bize nasip oldu, açmak da bu fakire nasip oldu" dedi.



Gecede 8 farklı dalda ödüller sahiplerini buldu. Furkan Çalışkan şiir ödülü almaya hak kazandı. Hikaye-Roman ödülünü Naime Erkovan, Fikir araştırma ödülü Dr. Mustafa Merter,, İlk eserler ödülü genç yazar Gülşen Funda,, Uluslararası Kültür Sanat Ödülüne Filistinli yazar Süleyman Mansur layık görüldü. Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı ödülünün sahibi ise Nehir Aydın Gökduman oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Mücadele azmiyle üstat Necip Fazıl, davamızın abide isimlerinden biriydi, kitlelere yol gösterdi. Hakkı ve hakikati savunmaktan asla geri durmadı.

Necip Fazıl'ın şiirleri medeniyetinize düşülmüş birer dipnot niteliğindedir. Merhum üstad Sultanahmet'te su terazisinde konuşma yapıyor, eliyle Ayasofya'yı göstererek 'Ayasofya bir gün açılacak, bir gün açılacak' diyordu. Allah'a hamdolsun üstad ufku böyle açık bir insandı, oradan o şekilde haykırırken takdim etmek bize nasip oldu, açmak da bu fakire nasip oldu.



Necip Fazıl, siyasi ve tarihi konulara dair yazdığı eserleriyle yaşadığı dönemi belirlemiş bir isimdir.

Necip Fazıl, fikirletiyle kendisinden sonraki nesilleri peşinden sürükleyen bir aksiyon adamı olmuştur. Üstadın yaktığı bu meşale, bize yön göstermeye devam edecektir. Mevla gençlerimiz başta olmak üzere bizleri ve milletimizin her bir ferdini bu yolda sabit kadem eylesin diyorum.



Dün gece aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ülkesine ve milletine sevdalı bir sanatçıydı."

