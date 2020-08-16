Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



Güneysu ilçesindeki evinden helikopterle Ardeşen'e gelen eden Erdoğan, kara yolu ile Ayder Yaylası'na hareket etti.



Yol boyunca kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol kenarında haşlanmış mısır satan kadından mısır satın alarak kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.



Daha sonra Ayder Yaylası'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle bir otelde kahvaltı yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilen Ayder Yenileme ve Koruma Projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.



Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi:

"Ayder'deki çalışmalar hızlı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz burayı iç ve dış turizme açmak. Hedefimiz 2020 sonunda buradaki düzenlemeyi bitirmek. Havalimanının bitimiyle burası bir cazibe merkezi haline gelecek. Trabzon bölgesinde ciddi bir çekim alanımız olacak. uzungöl ile ilgili çalışmalarımız başladı, devam ediyor. Kaçak yapıların ötesinde tamamıyla işgal bunların üzerinde ısrarla duruyoruz. Bunların yıkımı olacak. Kimseyi mağdur etmeden hak sahiplerine inşaatların yapımı ile birlikte konutsa konut mağazaysa mağaza haklarını teslim edeceğiz."