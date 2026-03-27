Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM'ye yeni üye seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun gösterdiği üç aday arasından Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesini seçti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yargıtay üyesi Şaban Kazdal, Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi oldu.

Anayasa Mahkemesi'nde bulunan boş üyelik için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda seçim yapılmıştı. Mustafa Karayıldız, Oğuz Dik ve Şaban Kazdal seçimde en çok oy alan üç isim olmuştu.

Yasaya göre Kazdal yüksek mahkemede 12 yıl görev yapacak.