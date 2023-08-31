Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aynı düşünmesek de aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da ''Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni''nde konuştu.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Terör devleti heveslerini kursaklarda bıraktık. Teröristleri inlerinde inim inim inlettik.'' dedi.

''Bir asrı tamamlarken geçmişin muhasebesini yapmamız gerekiyor.'' diyen Erdoğan, ''Milletimizi karşılaştığı onca badireye ve ihanete rağmen asırlardır ayakta tutan vasfı birliğine, berabeliğine ve kardeşliğine sahip çıkmasıdır.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü vesile kılarak 85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirmeyi istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Her konuda aynı düşünmesek, aynı görüşleri paylaşmasak dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Kökenimiz, hayat tarzımız ideolojilerimiz farklı olsa da Türkiye olarak özellikle ortak paydada buluşabilmeliyiz.'' diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz içinde cumhuriyetimizi sadece konserlere, görsel şölenlere boğmak doğru bir yaklaşım değildir. Bir asrı tamamlarken geçmişin muhasebesini yapmamız gerekiyor. Milletimizi karşılaştığı onca badireye ve ihanete rağmen asırlardır ayakta tutan vasfı birliğine, berabeliğine ve kardeşliğine sahip çıkmasıdır. Toplu vuran yürekleri hiçbir topun, tankın, silahın sindiremeyeceğini son olarak 15 Temmuz'da bir kez daha gördük. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü vesile kılmak suretiyle 85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirelim istiyoruz.

''HER KONUDA AYNI DÜŞÜNMESEK DAHİ AYNI YÖNE BAKMAYI BAŞARABİLMELİYİZ''

Her konuda aynı düşünmesek, aynı görüşleri paylaşmasak dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Kökenimiz, hayat tarzımız ideolojilerimiz farklı olsa da Türkiye olarak özellikle ortak paydada buluşabilmeliyiz. Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müştereklerimizi çoğaltabilmeliyiz. Dün gece milletimizin takdirine sunduğumuz 100. yıl marşımız bu yönde atılmış adımlardan biriydi. Önümüzdeki haftalarda bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Cumhurla cumhuriyeti kaynaştıran bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği bir şekilde idrak etmenin gayreti içerisindeyiz.

''DÜNYANIN GÖZÜ KARADENİZ'E ÇEVRİLDİ''



Rusya-Ukrayna arasında patlak veren anlaşmazlıkla dünyanın gözü Karadeniz'e çevrildi.

''SADECE OYUN KURAN DEĞİL, OYUNLARI DA BOZAN BİR ÜLKEYİZ''

Kaosun ve belirsizliğin arttığı bir denklemde, Türkiye, askeri, diplomatik, ekonomik ve siyasi hamleleriyle kendinden söz ettirmektedir. Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde aleyhimize olan oyunları da bozan bir ülkeyiz. Ne baskılar karşısında uysal bir koyun olacağız ne de gereksiz maceralar peşinde koşacağız. Türkiye'ye ve necip Türk milletine yakışan ne ise onu yapacağız.

''TERÖRİSTLERİ İNLERİNDE İNİM İNİM İNLETTİK''

Terör devleti heveslerini kursaklarda bıraktık. Teröristleri inlerinde inim inim inlettik.

''SİNSİ NİYETLERİ BOŞA DÜŞÜRMEYE KARARLIYIZ''

Türkiye'nin ne 27 Mayıs, ne 12 Eylül, ne 28 Şubat ne de 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur. Ordumuz ile halkımızın arasını açmaya hedefleyen 15 Temmuz ihaneti bu açıdan da başarısız olmuştur. 15 Temmuz'da yaptığımız gibi bundan sonra da sinsi niyetleri boşa düşürmeye kararlıyız.''