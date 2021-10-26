Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile basın toplantısı düzenledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da Füzuli Uluslararası Havalimanı Açılış Töreni'ne, Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend kara yolu inşaatı ile Zengilan Akıllı Tarım Kampüsü temel atma törenlerine katıldı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları:

Bugün yapmış olduğumuz ziyaretlerle kısa süre içerisinde Azerbaycan'da işgalden kurtulan bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, geliştiğini görmek her siyasetçinin kârı değil. Çünkü en kısa zamanda ayrıldıkları topraklara artık Azeri kardeşlerim çok daha güzel bir şekilde inşa edilen bu yerlere dönme imkanını bulacaklardır.

Türkiye olarak Azerbaycan'a destek olmaya devam edeceğiz. Biz bölgede kalıcı barış ve kapsamlı normalleşmeden yanayız. Gelişmelerden Azerbaycan'ın tüm komşuları istifade edecektir. Bu projeler dışlayıcı değil, kapsayıcıdır.

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